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Юрист предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений

Юрист Кудерко напомнила, что за чтение чужих сообщений грозит штраф до 80 тысяч рублей

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Юрист Елена Кудерко предупредила россиян об ответственности за чтение чужих сообщений в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнила Кудерко, гарантия тайны личной переписки закреплена в Конституции. Нарушить ее можно лишь с разрешения суда в случае, когда информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения совершения преступления.

Наказание за нарушение тайны переписки предусмотрено статьей 138 УК РФ. «И ответственность достаточно существенна, хоть и само по себе преступление характеризуется небольшой тяжестью», — добавила она. Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года. Если же доступ к переписке будет получен с использованием служебных полномочий, ответственность будет более существенной.

Степень родства лица, получившего доступ к личным сообщениям, не имеет значения. Единственным исключением является случай, когда речь идет о доступе родителей к переписке детей. «Соответственно, даже ревнивый супруг, рискует стать преступником открывая смс-переписку своего законного мужа или жены», — заключила Кудерко.

В феврале доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам необычные признаки слежки за смартфоном. Важным моментом в данном случае является «требование» приложений использования камеры, микрофона, а также доступ к данным на телефоне при установке.

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Марина Совина
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