Звезда «Очень странных дел» потеряла 34 килограмма на съемках

Дэвид Харбор рассказал о потере 34 килограммов на съемках сериала «Очень странные дела»

Актер Дэвид Харбор, звезда сериала «Очень странные дела», рассказал о потере 34 килограммов для съемок четвертого сезона. Он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото, на которых показал себя до и после продолжительной диеты.

«В третьем сезоне я весил около 120 килограммов, а к съемкам четвертого сбросил до 86-ти», — написал артист.

Харбор отметил, что недавно вновь набрал вес для съемок фильма Violent Night («Жестокая ночь»), в котором сыграл Санта-Клауса. Актер пожаловался, что теперь ему вновь предстоит похудеть перед началом работы над пятой частью «Очень странных дел». «Все эти скачки для здоровья не очень полезны, так что скоро придется с подобным завязать. Но пожить в разных версиях своего тела — одна из самых веселых частей работы». — признался он.

Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала «Очень странные дела» стал самым просматриваемым англоязычным шоу на стриминговой платформе Netflix.