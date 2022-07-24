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Блогерша раскрыла правильный способ применения подставки для обуви

Блогерша Джоанна: обувь следует размещать на подставке между горизонтальными прутьями

Кадр: @cleanwithjoanne

Блогерша Джоанна раскрыла правильный способ применения подставки для обуви. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны более 162 тысяч человек.

На размещенных кадрах женщина показала, как наводит порядок на стойке, на которой вместо полок горизонтально расположены параллельные металлические прутья. Юзерша разместила кеды и кроссовки не на данных перекладинах, а между ними, тем самым освободив место для других пар обуви.

Продемонстрированный лайфхак удивил зрителей: они отметили, что ранее не знали о подобном методе. «Я же не единственный человек, который никогда не думал о том, что следует размещать обувь на подставке данным образом?», «Подождите, я только что выбросил такую же, потому что она была недостаточно вместительной», «Я избавился от стойки, поскольку неправильно ею пользовался, но теперь подумываю приобрести вновь», — высказались они.

Ранее специалист по этикету из Нигерии показала правильный способ сидеть в коротком платье. Она заявила, что в наряде длины мини надо располагаться в кресле, развернув колени в сторону одного из подлокотников. При этом необходимо скрестить лодыжки и держать руки в расслабленном состоянии.

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Алина Гостева
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