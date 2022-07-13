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Блогерша показала правильный способ сидеть в коротком платье

Блогер TikTok theimageboss заявила, что в коротком платье надо сидеть, скрестив лодыжки

Кадр: @theimageboss / TikTok

Специалист по этикету, блогерша с никнеймом @theimageboss из Нигерии показала правильный способ сидеть в коротком платье. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша заявила, что в наряде длины мини надо располагаться в кресле, развернув колени в сторону одного из подлокотников. При этом необходимо скрестить лодыжки и держать руки в расслабленном состоянии.

В то же время блогерша предостерегла девушек от того, чтобы садиться с раздвинутыми ногами. Также специалистка не рекомендовала прикрывать колени подушкой и вести себя в одежде указанного типа неуверенно, например, постоянно поправлять подол. На размещенных кадрах нигерийка продемонстрировала вышеуказанные варианты поведения, представ перед камерой в платье в разноцветную полоску.

Ранее в июле блогерша с никнеймом Богатая Стерва назвала главную деталь внешности изысканного человека. По словам пользовательницы соцсети, элегантную девушку отличают здоровые, ухоженные волосы естественного оттенка и хорошо подобранный базовый гардероб из качественной одежды основных цветов.

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Алина Гостева
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