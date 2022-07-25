Евросоюз выделил Украине 1 миллиард евро через Европейский инвестиционный банк

Европейский союз (ЕС) выделил Украине 1 миллиард евро через Европейский инвестиционный банк. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 миллиарда евро, из которых 1 миллиард евро будет выдан немедленно», — сказала она.

Ранее Европейский союз выделил 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он уточнил, что решение о выделении пятого транша в размере полумиллиарда евро было принято на заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне стран-членов Евросоюза.