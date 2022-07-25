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Послеродовая депрессия у женщины оказалась симптомом рака

Женщина после родов жаловалась на упадок сил и потерю веса, и у нее нашли лимфому Ходжкина

Фото: Shutterstock

Англичанка Луис Маклеод после вторых родов страдала от усталости и потери веса, и у нее нашли лимфому Ходжкина. На историю женщины, проявления послеродовой депрессии у которой оказались симптомом рака, обратило внимание издание Mirror.

В 2010 году Маклеод, которой сейчас 44 года, родила второго ребенка — дочь Нелл. В течение девяти месяцев после родов она не могла преодолеть упадок сил, кроме того, жаловалась на потерю веса, грибковые инфекции и увеличение лимфатических узлов, а также нашла у себя на шее небольшую опухоль. Терапевт, осмотрев женщину, пришел к выводу, что у нее может быть ларингит или послеродовая депрессия.

Маклеод посоветовали больше отдыхать, однако в последующие месяцы опухолей на ее теле стало больше. Только в 2012 году ей диагностировали лимфому Ходжкина — рак лимфатической системы. «Несмотря на страх, я была даже немного рада диагнозу, потому что думала, что схожу с ума — я 11 месяцев терпела симптомы, а ответа не было. Но это было ужасное время: у меня на руках были полуторагодовалый ребенок и пятилетка, который только-только пошел в школу, и я представить не могла, что не смогу быть рядом с ними», — призналась англичанка.

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Женщине назначили химиотерапию, но 10 месяцев процедур не принесли результата: опухоль не проходила, а лечение плачевно сказывалось на организме: в какой-то пациентка похудела до 35 килограммов. Врачи заявили, что Маклеод может выжить, если сделать ей пересадку костного мозга. Донором согласился стать ее брат Ричард. Операция прошла в сентябре 2013 года, а в декабре того же года медики объявили о наступившей ремиссии.

С тех пор рак не возвращался, а сама женщина в 2014 году вышла на работу и теперь активно участвует в благотворительных программах по сбору денег на исследование и лечение онкологических заболеваний.

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Александра Лисица
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