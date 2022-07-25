Певица Анна Нетребко рассказала, что 30 человек выступили против ее концерта в Регенсбурге

Российская оперная певица Анна Нетребко отреагировала на протесты против ее концертов в Германии. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница рассказала, что против ее концерта в Регенсбурге выступили около 30 человек. «Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — три тысячи. Сравняете счет?» — написала она.

11 июля стало известно, что Нетребко отказали в проведении сольного концерта в Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация. Утверждается, что команду Нетребко уже уведомили о невозможности проведения мероприятия.

Министр финансов Баден-Вюртемберга Даниал Баяз отметил, что для выступлений в Германии певице мало дистанцироваться от военных действий. Он считает, что она должна высказаться против политики президента России Владимира Путина.