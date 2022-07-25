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ЕС направит миллионы евро на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией

RT: Евросоюз направит €7,7 млн на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) направит 7,7 миллиона евро на реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA). Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

По информации агентства, генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планирует оказать поддержку Еревану в процессе проведения реформ.

«Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации», — отмечается в документе.

Из документа также следует, что проект будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации ЕС в Армении. Программа финансирования рассчитана на четыре года.

Ранее сообщалось, что ЕК намерена выделить 1,5 миллиона евро на проект по поддержке аппарата народного защитника Грузии. Целью является дальнейшее содействие продвижению и защите прав человека в Грузии посредством постоянной поддержки аппарата народного защитника страны. В Еврокомиссии отметили, что мероприятия в рамках проекта должны будут способствовать «эффективному внедрению и мониторингу мер в области прав человека», а также повысить осведомленность в данном вопросе.

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Марина Совина
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