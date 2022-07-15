Стало известно о планах ЕК оплатить работу народных защитников в Грузии

RT: Еврокомиссия выделит 1,5 миллиона евро на работу народных защитников в Грузии

Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить 1,5 миллиона евро на проект по поддержке аппарата народного защитника Грузии. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на соответствующий документ.

Для поиска организации, которая реализует данную инициативу, ЕК объявила тендер. Целью является дальнейшее содействие продвижению и защите прав человека в Грузии посредством постоянной поддержки аппарата народного защитника страны.

В Еврокомиссии отметили, что мероприятия в рамках проекта должны будут способствовать «эффективному внедрению и мониторингу мер в области прав человека», а также повысить осведомленность в данном вопросе. Ожидается, что на реализацию этой инициативу уйдет два года.

В разговоре с телеканалом заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк выразил мнение, что таким образом ЕК выполняет свой стратегический план, при этом институты защиты прав человека используются как инструменты «мягкой силы». Он также пояснил, что народным защитникам предстоит работать с проблемами, актуальными в Европе.

Ранее Еврокомиссия приняла решение отложить рассмотрение вопроса о наделении Грузии статусом кандидата в Евросоюз до 2023 года. Представитель комиссии пояснил, что решение о переносе было принято после «осторожного политического обсуждения».