Еврокомиссия отложила вопрос об интеграции Грузии в ЕС

Еврокомиссия отложила вопрос о статусе кандидата в ЕС для Грузии на 2023 год

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение отложить рассмотрение вопроса о наделении Грузии статусом кандидата в Евросоюз (ЕС) до 2023 года. Об этом заявила официальный представитель ЕК Майкл Рупп, выступая на заседании Европейского парламента, пишет ТАСС.

Изначально планировалось, что вопрос о следующем этапе интеграции Тбилиси в ЕС будет рассмотрен в декабре 2022 года. Представитель комиссии пояснил, что решение о переносе было принято после «осторожного политического обсуждения».

«Мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами», — пояснил Рупп, отметив, что при этом республика весьма тщательно работает над реформами для вступления в ЕС.

На прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.

Позже председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил решение Еврокомиссии «географическим фактором». Он указал, что Тбилиси обидно из-за позиции Брюсселя, но власти «понимают его».