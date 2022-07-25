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В Петербурге школьница отравилась бензином в квартире

Девятилетняя школьница отравилась бензином в квартире на Ленинском проспекте в Петербурге

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Девятилетняя школьница отравилась бензином в квартире на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания пояснил, что несовершеннолетняя, находясь дома, глотнула опасное вещество из бутылки. Спустя несколько часов девочке стало плохо, и родители повезли ее в больницу.

Врачи поставили петербурженке диагноз «токсическое действие нефтепродуктов». Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

Семью пострадавшей несовершеннолетней начали проверять.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летняя девочка отравилась парами хлора после купания в ванне. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в ванной родители ребенка держали пакет с хлоркой. Во время купания в него попала вода и возникло испарение. Пострадавшей школьнице оказали помощь врачи.

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Анна Щербакова
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