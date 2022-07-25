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Стало известно о действиях СБУ против мобилизации в Донбассе

РИА: СБУ негласно призывала в СМИ удерживаться от явки в военкоматы республик Донбасса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) негласно призывала в СМИ удерживаться от явки в военкоматы республик Донбасса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретные документы из архива херсонского отделения СБУ.

Ведомство действовало против мобилизации в Донбассе с помощью профилактических мероприятий, в рамках которых проводилась подготовка целенаправленных публикаций в одном из ведущих медиа-изданий, следует из рапорта старшего оперуполномоченного третьего сектора отдела защиты национальной государственности управления СБУ (ЗНД УСБУ) в Херсонской области Михаила Лихтея.

«30 марта 2021 года с использованием оперативных позиций указанные материалы опубликованы на платформе известного всеукраинского издания "Цензор.НЕТ" под названием "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как на Украине называют ДНР и ЛНР – прим. «Ленты.ру») и призыв"», — сказано в архивном документе.

Помимо этого, сообщается, что публикации с аналогичным содержанием вышли на блогерских платформах «Энигма» и «Телеграф». В рапорте говорится, что публикация призывает граждан воздержаться от явки в военкоматы республик, так как это может привести к совершению уголовных правонарушений и лишению свободы.

Также отмечается, что украинское ведомство через своих агентов отслеживало реакцию пользователей на вышедшие статьи. В рапорте констатируют, что профилактическая работа достигла позитивного результата, поскольку опубликованные материалы привлекли внимание общественности и повлияли на оценку специальной военной операции.

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Алевтина Запольская
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