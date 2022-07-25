Минобороны отчиталось об уничтожении четырех украинских «Градов»
Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех взводов РСЗО «Град» ВСУ
Российские военнослужащие подавили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 25 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве также отчитались об уничтожении двух артиллерийских взводов гаубиц Д-20, трех взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и восьми украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах разных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).