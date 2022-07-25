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Минобороны отчиталось об уничтожении четырех украинских «Градов»

Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех взводов РСЗО «Град» ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие подавили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 25 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении двух артиллерийских взводов гаубиц Д-20, трех взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и восьми украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах разных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

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Евгения Куликова
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