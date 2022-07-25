В России проведут конкурс на самого классного учителя

Минпросвещения и канал «Россия» вместе с VK проведут конкурс на самого классного учителя

Министерство просвещения и телеканал «Россия» вместе с VK объявили о проведении Всероссийского отбора участников для нового шоу «Классная тема». В ходе него будет выбран самый классный учитель страны. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого российского региона. Он должен будет рассказать о себе, пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку. В отборе могут участвовать педагоги, которые ведут математику, химию, биологию, географию, историю, физику, русский язык и литературу.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу — отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Семеро участников, ставших лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия» и проведут урок. Победителем станет самый яркий и современный педагог страны. Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии — известные ученые, космонавты, музыканты, артисты театра и кино.

Подать заявку на участие в отборе можно будет до 10 августа. Победитель конкурса получит главный приз — авторскую программу на федеральном телеканале.

