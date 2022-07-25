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Африканская страна создала альтернативу доллару

Зимбабве создала золотую монету моси-оа-тунья в качестве альтернативы доллару

Фото: Reserve Bank of Zimbabwe

Зимбабве начала чеканить золотые монеты, чтобы те стали альтернативой доллару США в качестве средства сбережения и тем самым снизили спрос на американскую валюту, сообщает РИА Новости.

Монета названа моси-оа-тунья, так в стране называется крупнейший в Африке водопад Виктория. Ее стоимость будет зависеть от цен на золото на мировом рынке плюс комиссия за производство и распространение в размере пяти процентов.

Зимбабве последние десятилетия страдает от нестабильности национальной валюты и ее стремительного обесценивания, что заставляет население вкладываться в иностранные валюты. Таким образом, спрос на них растет, а это приводит к дополнительному падению курса зимбабвийского доллара.

Ранее гражданин Зимбабве Кельвин Чамунорва создал пенсионный фонд Nhaka Life Assurance, клиенты которого смогут получать выплаты не в денежных средствах, а в коровах. По его мнению, жителям одной из беднейших африканских стран нужна какая-то стабильность и гарантии, местная валюта их не дает, доллар почти невозможно приобрести, а коровы всегда будут в цене.

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Платон Щукин
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