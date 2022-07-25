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Эрдоган заявил об ожиданиях выполнения обязательств по продуктовой сделке

Президент Эрдоган сообщил об ожиданиях выполнения обязательств по «продуктовой сделке»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульские договоренности по зерну могут оказать помощь в преодолении глобального производственного кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

По словам турецкого лидера, Анкара ожидает выполнения сторонами договоренностей в Стамбуле по зерну. «Удар показал чувствительность вопроса. Наши ожидания связаны с тем, чтобы все стороны выполняли взятые на себя обязательства», — сказал турецкий лидер.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Марина Совина
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