Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Мать и дочь показали совместное фото и были приняты в сети за сестер

TikTok-блогерша Ольга Крилли удивила пользователей сети моложавой внешностью

Кадр: @olgacrilley / TikTok

Блогерша Ольга Крилли из Англии удивила пользователей сети моложавой внешностью на совместном фото с дочерью, где родственниц приняли за сестер. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео юзерша показала снимок 2002 года, на котором предстала с детской коляской после рождения ребенка. 18-летняя на тот момент мать позировала в красной кофте с V-образным вырезом и черной куртке, а ее образ дополняли очки и короткая стрижка. «Интересно, как мы с дочерью будем выглядеть через 20 лет?» — гласила надпись на кадре.

Затем 39-летняя Крилли продемонстрировала фото, сделанные в компании повзрослевшей дочери в настоящее время. Обе жительницы Великобритании оказались на них с длинными волосами оттенка блонд, контрастным макияжем и в модной одежде.

Некоторые пользователи указали в комментариях под роликом, что приняли англичанок за ровесниц. «Кто из них мать?», «Две очаровательные сестры», «Она постарела как вино», «Когда годы идут вспять», — отметили они.

В мае блогерша Джулия Хэтч из США пожаловалась, что мужчины встречаются с ней ради знакомства с ее матерью. Тиктокерша рассказала, что пользователи оказались взволнованы внешностью ее 41-летней матери Эмбер Ланкастер, которую ранее заметили в соцсетях девушки. Американки сняли несколько совместных видео, где женщина продемонстрировала стройную фигуру, объемные длинные локоны и гладкую кожу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину
Россиянин задушил девушку в туалете железнодорожной станции
Мать и дочь показали совместное фото и были приняты в сети за сестер
Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме
Главврачей и директоров школ в России впервые обяжут декларировать расходы
Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников
Названы цели создания мини-садов во дворах Москвы
Биатлонистка из России оценила отношения с украинцами фразой «на нас ополчились»
В сети вспомнили «главный кошмар» советского детства
Четыре мирных жителя погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.