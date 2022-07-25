Душившую хозяина четырехметровую змею застрелили

New York Post: в США полицейские застрелили напавшую на хозяина четырехметровую змею

В США полицейским пришлось застрелить «очень большую змею», которая напала на хозяина и чуть не убила его. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городке Фогельсвилль, штат Пенсильвания, в среду, 20 июля. Двое сотрудников полиции прибыли в дом, где, по словам звонившего в службу спасения, «у человека остановилось сердце, а вокруг его шеи обвита большая змея». В помещении правоохранители обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии и душившую его четырехметровую рептилию.

Полицейские быстро оценили ситуацию, поняли, что смогут застрелить змею, не задев мужчину, после чего один из них произвел выстрел змее в голову. Пресмыкающееся отползло от хозяина и вскоре умерло. «Ситуация была из ряда вон. Отдаю должное коллегам — они среагировали мгновенно и сделали то, что должны были», — сказал лейтенант Питер Никишер.

При осмотре дома правоохранители обнаружили еще несколько вольеров со змеями.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу. В полицейском отделении Фогельсвилля заявили, что сообщений о его смерти пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Таиланде две пропавшие собаки нашлись в брюхе огромного питона. Змея устроила себе гнездо на свалке рядом с поселком.

