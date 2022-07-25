Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Душившую хозяина четырехметровую змею застрелили

New York Post: в США полицейские застрелили напавшую на хозяина четырехметровую змею

Фото: David Jdt / Unsplash

В США полицейским пришлось застрелить «очень большую змею», которая напала на хозяина и чуть не убила его. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городке Фогельсвилль, штат Пенсильвания, в среду, 20 июля. Двое сотрудников полиции прибыли в дом, где, по словам звонившего в службу спасения, «у человека остановилось сердце, а вокруг его шеи обвита большая змея». В помещении правоохранители обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии и душившую его четырехметровую рептилию.

Полицейские быстро оценили ситуацию, поняли, что смогут застрелить змею, не задев мужчину, после чего один из них произвел выстрел змее в голову. Пресмыкающееся отползло от хозяина и вскоре умерло. «Ситуация была из ряда вон. Отдаю должное коллегам — они среагировали мгновенно и сделали то, что должны были», — сказал лейтенант Питер Никишер.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

При осмотре дома правоохранители обнаружили еще несколько вольеров со змеями.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу. В полицейском отделении Фогельсвилля заявили, что сообщений о его смерти пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Таиланде две пропавшие собаки нашлись в брюхе огромного питона. Змея устроила себе гнездо на свалке рядом с поселком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину
Глава СК поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве
Лавров прибыл в Конго
США обвинили КНР в агрессивных перехватах американских судов
Доктор Павлова рассказала о грамотном питании в жару
ЦБ запланировал возобновить печать десятирублевых купюр
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Военные ЛНР освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в ДНР
Россиянам дали советы по спасению утопающих
Глава СКР назвал число причастных к преступлениям на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.