Россиянам дали советы по спасению утопающих

Врач Дежурный напомнил, что перед спасением утопающего нужно оценить свои силы

Главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный​​​ раскрыл план действий при спасении тонущего человека. По его словам, первым делом стоит оценить свои силы и понять, способны ли вы самостоятельно спасти утопающего, вытащить его из воды и оказать первую помощь. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт рассказал, что вытаскивать утопающего надо, развернув его на спину, чтобы человек мог дышать. Если человек не подает признаков жизни, следует провести сердечно-легочную реанимацию.

«При извлечении пострадавшего из воды самым главным является, чтобы его лицо, его дыхательные пути находились над поверхностью воды, и он имел возможность дышать. Пострадавших разворачивают на спину, когда вытаскивают из воды», — пояснил он.

По словам Дежурного, если, оказавшись на суше, человек перестает дышать, и у него не бьется сердце, на его спасение есть около пяти минут. В такой ситуации нужно приступить к сердечно-легочной реанимации. Она проводится либо до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.

Если человек, которого достали из воды, перестает дышать, и у него не бьется сердце, на спасение есть около пяти минут. В такой ситуации нужно приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации. Она проводится либо до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.

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