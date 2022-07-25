Россиянам рассказали о недорогом жилье на популярном курорте

Риелтор Патанин назвал дороговизну жилья одним из главных мифов о рынке недвижимости Дубая

Одним из главных мифов россиян о рынке недвижимости Дубая назвали дороговизну жилья. О том, что недвижимость на популярном курорте можно купить дешевле, чем за миллионы долларов, «Ленте.ру» сообщили в «Агентстве недвижимости Георгия Патанина».

Сам Патанин пояснил, что в Дубае есть объекты не только люкс-сегмента, но и варианты на разный бюджет. Цены на самые дешевые из них стартуют от 85 тысяч долларов (около 4,9 миллиона рублей). Другое заблуждение о рынке жилья в Дубае, которое выделил Патанин, — убеждение о том, что покупать жилье там имеет смысл только у моря. Риелтор рассказал, что даже из самых удаленных районов доехать до берега можно за 30-35 минут.

Третий миф, который развеял Патанин, связан с тем, что процесс покупки жилья в Дубае считается сложным и непрозрачным. Специалист пояснил, что для приобретения недвижимости в популярном среди россиян курортном городе нужны загранпаспорт и достаточное количество средств, при этом в качестве способа оплаты принимаются переводы, наличные, чеки и криптовалюта. Кроме того, из-за отсутствия единого реестра собственников жилья никто не узнает, что человек владеет недвижимостью в Дубае.

Четвертый стереотип, который есть у некоторых россиян связан с климатом Дубая, — некоторые считают, что в городе всегда жарко и там нечего делать. В реальности самые высокие температуры наблюдаются в период с июня по август, при этом пик жары приходится на дневное время, с 12 до 14 часов. Патанин подытожил, что Дубай стал абсолютно европейским городом — в нем проживают многие представители западных стран. Кроме того, с недавнего времени нерабочим днем, как и в Европе, вместо пятницы стала суббота, что нехарактерно для мусульманских стран.

По мнению риелтора Геннадия Рудакова, преимуществом покупки недвижимости на другом популярном у россиян курорте — в Крыму — служит то, что почти все основные города полуострова вытянуты вдоль линии моря. По этой причине дорога до ближайшего пляжа из любого района Севастополя, Ялты, Евпатории или Алушты на машине займет не более 15 минут. Он отметил, что приобретение более удаленной от моря квартиры по сравнению с первой береговой линией позволит сэкономить 50-70 процентов от цены «квадрата».