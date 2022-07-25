В России педагога наказали за дискредитацию армии из-за эмодзи «грущу» и «класс»

В Барнауле педагога оштрафовали за дискредитацию армии из-за эмодзи «грущу» и «класс»

Преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова наказали за дискредитацию армии России из-за эмодзи «грущу» и «класс» под постами в «Одноклассниках». Об этом педагог сообщил изданию «Подъем».

По словам Аргунова, он поставил смайл «грущу» под постом о суде над лидером алтайского отделения партии «Яблоко» за дискредитацию армии. Кроме того, в протоколе об административном правонарушении зафиксирована отметка «класс» под видео с Арнольдом Шварценеггером об Украине.

Аргунову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Педагог сообщил, что это почти его двухмесячная зарплата, однако мужчине разрешили платить в рассрочку.

Преподаватель заявил, что будет оспаривать решение суда и уже подал апелляцию. «В соцсетях я остаюсь, но в "Одноклассниках" я перестал вообще лайки ставить», — поделился он.

Ранее в Свердловской области следователи завели уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России в отношении иеромонаха Никандра.

