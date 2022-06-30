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В отношении российского иеромонаха возбудили дело о дискредитации армии

На Урале возбудили дело в отношении иеромонаха РПЦ Никандра из-за дискредитации ВС России

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело в отношении иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Как отмечается, 30 марта уральский священнослужитель опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», где назвал действия российской армии на Украине захватническими. Кроме того, он написал, что российская власть, среди которой есть «бесы и антихристы», нарушает божественные заповеди.

Известно, что иеромонах удалил пост и страницу в соцсети. Ему грозит до полугода лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный священник за рулем автомобиля ВАЗ сбил велосипедистку в городе Фролово Волгоградской области.

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Екатерина Власова
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