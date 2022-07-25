Россиянка поехала на отдых в плацкарте и назвала поездку пыткой

«Крыша ТурДома»: туристка пожаловалась на вентиляцию и запах выхлопов в плацкарте

Российская туристка поехала на отдых в Адлер в плацкартном вагоне и пожаловалась на неработающую вентиляцию. О своем опыте она рассказала Telegram-каналу «Крыша ТурДома».

Путь из Новокузнецка до курортного города занял четыре дня — все это время, по словам девушки, в плацкарте не работала система циркуляции воздуха, из-за чего в вагоне пахло выхлопами от локомотива.

Туристка назвала такую поездку gыткой — из-за сильного запаха некоторым пассажирам стало плохо, а у людей старшего возраста поднялось давление.

Также собеседница канала возмутилась, что пассажирам отказали в просьбе пересадить их в свободные купе, где такой проблемы не было. «Кому-то сказали, что за сидячее место нужно доплатить 500 рублей, а за койку — четыре тысячи рублей с учетом того, что билеты в плацкарт стоили 11 тысяч», — добавила она.

Ранее в июле российский тревел-блогер поехал в Крым на поезде и сравнил путешествие с пребыванием в тюрьме. Он возмутился расстоянием до багажной полки, которое составляет всего 50 сантиметров. Такая высота, по его словам, позволяет пассажирам находиться на своем месте только в положении лежа.