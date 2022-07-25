В России признали невозможность отказа ЕС от российского газа

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что ЕС не готов отказаться от российского газа

Евросоюз (ЕС) не может позволить себе отказ от российского газа. О невозможности заменить источник поставок природного топлива заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать. Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», — признал постпред. Он отметил, что эти дальнейшие попытки санкционного давления «отражают нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы».

21 июля ЕС ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Рестрикции предусматривают запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Помимо этого, ограничения распространились на 57 физических лиц и девять российских организаций.