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В России признали невозможность отказа ЕС от российского газа

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что ЕС не готов отказаться от российского газа

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) не может позволить себе отказ от российского газа. О невозможности заменить источник поставок природного топлива заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать. Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», — признал постпред. Он отметил, что эти дальнейшие попытки санкционного давления «отражают нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы».

21 июля ЕС ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Рестрикции предусматривают запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Помимо этого, ограничения распространились на 57 физических лиц и девять российских организаций.

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Дмитрий Сотак
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