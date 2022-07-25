Россиянкам назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года

Стилист Варшавская назвала глубокий каштан самым модным цветом волос на осень 2022 года

Стилистка студии PMP Beauty Анна Варшавская назвала россиянкам самые модные цвета волос на осень 2022 года. Соответствующие комментарии специалистки приводит издание Grazia.

По словам эксперта, осенью в окрашиваниях преобладает теплая и темная цветовая гамма. «Многие красятся в брюнеток, а блондинки выходят из холодного оттенка в теплый», — заявила Варшавская.

Так, в грядущем сезоне станут модными контрастно темные оттенки такие, как глубокий каштан, молочный и горький шоколад. Собеседница издания считает, что техники окрашивания, подразумевающие переход к упомянутым цветам, меньше навредят волосам после жаркого лета и придадут им здоровый вид. Вдобавок она пояснила, что темные тона лучше сочетаются с верхней одеждой.

В рейтинг актуальных окрашиваний осени также попали рыжие и натуральные цвета. Варшавская объяснила, что они отлично дополняют загар и смягчают черты лица, делая их более женственными.

Раннее в июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. Так, по словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов, гладкие пучки с тугим узлом, пушистые ретро-кудри и мягкие небрежные волны.

