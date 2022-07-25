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Россиянкам назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года

Стилист Варшавская назвала глубокий каштан самым модным цветом волос на осень 2022 года

Фото: unsplash

Стилистка студии PMP Beauty Анна Варшавская назвала россиянкам самые модные цвета волос на осень 2022 года. Соответствующие комментарии специалистки приводит издание Grazia.

По словам эксперта, осенью в окрашиваниях преобладает теплая и темная цветовая гамма. «Многие красятся в брюнеток, а блондинки выходят из холодного оттенка в теплый», — заявила Варшавская.

Так, в грядущем сезоне станут модными контрастно темные оттенки такие, как глубокий каштан, молочный и горький шоколад. Собеседница издания считает, что техники окрашивания, подразумевающие переход к упомянутым цветам, меньше навредят волосам после жаркого лета и придадут им здоровый вид. Вдобавок она пояснила, что темные тона лучше сочетаются с верхней одеждой.

В рейтинг актуальных окрашиваний осени также попали рыжие и натуральные цвета. Варшавская объяснила, что они отлично дополняют загар и смягчают черты лица, делая их более женственными.

Раннее в июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. Так, по словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов, гладкие пучки с тугим узлом, пушистые ретро-кудри и мягкие небрежные волны.

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Мария Винар
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