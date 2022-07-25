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В МИД Финляндии назвали количество заявлений на визы от россиян

Представитель МИД Финляндии Лиукконен: ежедневно тысяча россиян подают заявления на визу

Фото: LEHTIKUVA / Onni Ojala / Reuters

Финляндия ежедневно получает около одной тысячи заявлений на визы от россиян, заявила заместитель начальника консульского отдела министерства иностранных дел страны Леена Лиукконен (Leena Liukkonen), пишет РИА Новости со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Как уточнила представитель МИД, в мае было получено 9,8 тысячи заявлений на получение финской визы от граждан России. В июне цифра составила 12,3 тысячи, а к 24 июля — около 15,6 тысячи. «Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1187 заявлений», — назвала количество желающих получить визу Лиукконен.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рекомендовали россиянам, желающим получить шенгенскую визу, обращаться за помощью с оформлением виз к известным туроператорам.

Туристам посоветовали закладывать как минимум один месяц на оформление виз, при этом с учетом ожидания времени на подачу документов весь процесс может затянуться на два-три месяца.

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Марина Совина
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