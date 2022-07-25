В Новосибирске пройдет международный форум «Технопром»

На международном форуме «Технопром» обсудят технологический суверенитет России

В Новосибирске с 23 по 26 августа пройдет IX Международный форум «Технопром», который считается крупнейшим в России тематическим мероприятием. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

В этом году ключевой темой станет технологический суверенитет страны. Эксперты из разных сфер обсудят вопрос интеграционных связей между научными, инновационными и промышленными организациями.

В основную программу войдут несколько треков: научно-технологическая политика, проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, научно-технологическая и производственная кооперация.

Ранее, 15 июля, в Ингушетии стартовал форум-поход под лозунгом «Познай себя и открой новые умения в атмосфере настоящих гор!» для активистов со всей России. Мероприятие сочетает в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора.