На Украине конфисковали банк из-за подозрений в связях с Россией

Шевченковский суд Киева конфисковал предположительно связанный с Россией банк

Судебные власти Украины конфисковали у собственников Форвард банк, соответствующее решение вынес Шевченковский суд Киева, сообщает издание «Финбаланс». Власти Украины подозревают банк и его руководство в связях с Россией.

Согласно судебному решению, 100 процентов акций кредитной организации переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Кроме того, еще одним решением суда, вынесенным 15 июня, наложен арест на активы Форвард банка. При этом ранее руководство кредитной организации отвергало такую меру.

Причиной для национализации банка стало то обстоятельство, что, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), руководство банком «фактически осуществлялось гражданами РФ».

С 1 апреля на Украине действует закон о национализации имущества граждан России и «тесно связанных с ней лиц», а также тех, кто отказывается осудить проводимую Москвой по решению президента Владимира Путина спецоперацию.

