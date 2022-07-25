Убийства фашистами мирных жителей Кубани в годы войны признали геноцидом

В Краснодарском крае убийства фашистами мирных жителей признаны судом геноцидом

В Краснодарском крае суд признал преступления фашистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом в понедельник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает Zvezdanews.

Речь идет об убийстве немецкими войсками и их пособниками 50 тысяч мирных жителей, включая девять тысяч детей. Заявление о признании этих действий геноцидом было подготовлено и направлено в суд по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова.

22 июля сообщалось, что в Москве прошла презентация историко-документального проекта «Без срока давности». Российские и белорусские исследователи выпустили документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны.