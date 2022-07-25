Французы лишились любимой приправы из-за жары

CBC News: во Франции начался дефицит горчицы из-за низких урожаев в Канаде

Во Франции из-за жары начался дефицит традиционной дижонской горчицы. Об этом сообщает CBC News.

Любимая приправа французов практически исчезла с полок магазинов. Люк Вандермаезен, генеральный директор одного из крупнейших производителей горчицы Reine de Dijon, заявил, что подобного дефицита не случалось более 50 лет. «Все привыкли всегда иметь горчицу под рукой и понятия не имеют, что делать, лишившись ее. Горчицу используют для приготовления винегретов, майонеза, соусов, заправок и просто как приправу к мясу и овощам», — рассказал специалист.

По словам Вандермаезена, еще есть магазины, где можно найти широкий ассортимент горчицы, но чаще всего на полках представлены один-два сорта или нет ни одного. Во Франции горчицу в основном делают из семян, выращиваемых в Канаде, однако из-за климатического кризиса и образовавшегося над Канадскими Прериями теплового купола урожаи в последние годы стали заметно ниже. Кроме того, в самой Франции в 2021 году урожай горчицы составил всего 50 процентов от обычного.

РИА Новости приводит слова президента французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишеля-Эдуарда Леклерка, который в интервью France Info рассказал, что горчица из его магазинов исчезла к концу июня. «На фоне возможного дефицита горчицы французы в июне раскупили весь запас горчицы в нашей сети, рассчитанный до декабря», — сказал он.

Тем не менее эксперты считают, что кризис будет преодолен осенью, когда во Францию начнут прибывать новые партии семян из Канады.

Ранее сообщалось, что российский диетолог Андрей Золотарев назвал горчицу приправой с тремя сотнями полезных свойств. Среди них он выделил антисептический эффект продукта и его положительное влияние на уровень артериального давления.