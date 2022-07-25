Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа

Греция потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа

Греция потребует исключить ее из плана Европейской комиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15 процентов. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому. Трансляция доступна на YouTube-канале правительства.

Требование будет выдвинуто на внеочередном совете министров энергетики стран Европейского союза (ЕС) 26 июля. «Должен сказать, что предложение Европейской комиссии о сокращении на 15 процентов потребление газа в том виде, как оно опубликовано ЕК, принимая во внимание средние объемы потребления за последние 15 лет, не может быть принято нашим правительством, поскольку для Греции это сокращение больше чем на 15 процентов, оно означает сокращение на 24 процента», — сказал чиновник.

Иконому назвал предложение Еврокомиссии неприемлемым. Однако он отметил, что страна готова говорить о снижении только на основании данных о потреблении за предыдущий год, а не за 15 лет.

Ранее стало известно, что страны ЕС добиваются исключений из плана ЕК по снижению спроса на природный газ. Члены Евросоюза хотят, чтобы обязательные целевые показатели учитывали степень зависимости каждой страны от российского газа, а также уже направленные в хранилища объемы газа. Государства-члены считают, что исключения могут получить страны, имеющие возможность поставлять газ другим. Кроме того, они хотят освободить от жестких требований те отрасли, которые считаются критически важными для единого европейского рынка.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов до следующей весны. План предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено в период с 1 августа по 31 марта. ЕК также может после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.