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Украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области

Замглавы Херсонской области Стремоусов: украинскую гривну выведут из оборота в регионе

Фото: Shutterstock

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская гривна будет выведена из оборота в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, на территории Херсонщины будет ходить только российский рубль. Он добавил, что гривна продолжает свое падение, что делает ее непривлекательной для населения и бизнеса.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — заявил Стремоусов.

В конце июня в Херсоне открылось первое отделение российского Промсвязьбанка, сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. Он заявил, в отделении банка будут доступны все услуги, которые Промсвязьбанк оказывает в России.

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Марина Совина
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