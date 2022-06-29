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В Херсоне открыли первое отделение российского банка

Первое отделение российского Промсвязьбанка открылось в Херсоне

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Херсоне в среду, 29 июня, открылось первое отделение российского Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Он заявил, что банк открылся в девять часов утра. В отделении будут доступны все услуги, которые Промсвязьбанк оказывает в России.

Уточняется, что после ухода из области украинских банков в регионе работал один банк, который ведет обслуживание юридических лиц.

В мае в Херсонской области начала работать бивалютная зона. Российский рубль начал хождение вместе с гривной. Местные предприятия и бизнесмены стали выставлять ценники в обоих вариантах.

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Антон Похиляк
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