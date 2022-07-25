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Врач назвал главные причины появления обвисшей груди у женщин

Хирург Хакан Гюндоган назвал курение главной причиной обвисания груди у женщин

Фото: Shutterstock

Пластический хирург Хакан Гюндоган назвал главные причины появления обвисшей груди у женщин. Соответствующий комментарий специалиста приводит издание «Доктор Питер».

По мнению врача, в первую очередь, обвисание молочных желез провоцирует курение. Вредная привычка разрушает коллаген, который отвечает за упругость и тонус тканей в коже.

Неправильное белье также может спровоцировать опущение груди, считает доктор. «Особенно это касается белья для занятий спортом. В частности, для бега необходим спортивный бюстгальтер с формованными чашками. Они обеспечивают поддержку и уменьшают "прыжки" груди, из-за которых появляются растяжки и она обвисает», — рассказал медик и добавил, что частые скачки веса также способствуют появлению названной проблемы.

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Кроме того, на состояние бюста влияет осанка. «Вы этого не чувствуете, но когда вы постоянно сутулитесь, связки Купера — соединительная ткань молочной железы — растягивается. Конечно, это происходит не одномоментно, но процесс идет непрерывно», — пояснил он.

В заключение медик предупредил, что грудное вскармливание и гормональный дисбаналанс также являются причинами обвисания груди. Гюндоган порекомендовал во время процесса кормления ребенка не сутулиться, использовать для увлажнения и тонуса кожи средства на основе экстракта масла какао и сдать анализы на уровень гормонов.

Ранее в июле в российском бренде нижнего белья Le Journal Intime назвали способы выбрать идеальный бюстгальтер. Эксперты посоветовали по возможности избегать моделей с косточками и эффектом пуш-ап, так как они влияют на кровоснабжение в тканях молочных желез. Кроме того, при выборе белья следует уделять особое внимание составу материала.

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Мария Винар
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