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Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»

«Русская весна» заявила, что артиллерия «Отважных» обеспечивает продвижение к Славянску

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Артиллерия и авиация российской группировки «О» («Отважные») обеспечивает продвижение союзных войск к Славянску Донецкой народной республики (ДНР) в ходе военной спецоперации. Об этом заявило издание «Русская весна».

Отмечается, что продолжает доказывать эффективность тактика «огневого вала», которая предполагает массированные удары по опорным пунктам противника.

Ранее сообщалось, что российские военные войсковой группировки «Отважные» захватили большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике.

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Марина Совина
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