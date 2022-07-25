Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МЧС заявили об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины

В МЧС заявили об обстрелах автоколонн министерства с гуманитарной помощью для Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Автомобильные колонны МЧС России попадали под обстрелы во время доставки гуманитарной помощи на Украину. Об этом завил первый замглавы министерства Александр Чуприян, передает ТАСС.

По его словам, машины гуманитарного конвоя возвращались из рейсов с пробитыми колесами и пулями в радиаторах.

Чуприян также подчеркнул, что МЧС отправило на Украину уже 800 колонн с помощью.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о создании двух гуманитарных коридора для движения судов в Черном и Азовском морях. По его словам, удалось полностью разминировать порт Мариуполя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
Психотерапевт назвала лень симптомом опасного психического состояния
Стало известно о проблемах с почками более чем у половины москвичей
Создан выявляющий биомаркеры болезней мозга искусственный интеллект
ФСБ задержала россиянина за продажу снаряда для крупнокалиберного оружия
45-килограммовая рыба выпрыгнула из воды и пронзила женщину острым рылом
В МЧС заявили об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Россиянкам назвали самые модные цвета волос на осень 2022 года
Бывший чемпион UFC описал ощущения от добивания лежащего соперника
В Израиле сообщили об убийстве старшего инженера-ракетчика КСИР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.