В МЧС заявили об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины

В МЧС заявили об обстрелах автоколонн министерства с гуманитарной помощью для Украины

Автомобильные колонны МЧС России попадали под обстрелы во время доставки гуманитарной помощи на Украину. Об этом завил первый замглавы министерства Александр Чуприян, передает ТАСС.

По его словам, машины гуманитарного конвоя возвращались из рейсов с пробитыми колесами и пулями в радиаторах.

Чуприян также подчеркнул, что МЧС отправило на Украину уже 800 колонн с помощью.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о создании двух гуманитарных коридора для движения судов в Черном и Азовском морях. По его словам, удалось полностью разминировать порт Мариуполя.