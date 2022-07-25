Названы цены на вещи H&M на время распродажи в России

Бренд H&M поднимет цены до 1000 рублей на весь ассортимент перед уходом из России

Журналисты назвали цены на товары шведского бренда H&M на время финальной распродажи в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Компания планирует распродать оставшиеся товары перед уходом с отечественного рынка. Цены на всю продукцию будут подняты от 200 до одной тысячи рублей. Правило коснется всех групп ассортимента. Таким образом, джинсы подорожают на сумму до 500 рублей (старая цена на некоторые модели — 2299 рублей, новая — 2799 рублей), детские вещи — до 200 рублей, нижнее белье — до 300 рублей, а верхняя одежда — до тысячи рублей, уточняют авторы публикации.

Ранее работники шведского модного бренда H&M в России раскрыли хитрости, которые решил предпринять последний ради извлечения дополнительной выгоды перед уходом из страны. Компания планировала перевод сотрудников на почасовой график с оплатой 200 рублей в час без бонусов с продаж, а также поднятие цен на товары. Предполагалось, что процесс ухода организации с российского рынка займет до четырех месяцев. Таким образом марка будет иметь возможность остаться в стране в случае ослабления санкций.