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Валдайский национальный парк впервые откроется для конного туризма

В Валдайском национальном парке в тестовом режиме откроется конный туристический маршрут

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Валдайском национальном парке впервые откроется конный туристический маршрут. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нововведением для туристов станет открытие в тестовом режиме конного маршрута, значительная часть которого будет проходить по Большой валдайской тропе», — рассказали в пресс-службе правительства Новгородской области.

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Отмечается, что первый 59-километровый отрезок Большой тропы был открыт для отдыхающих в 2019 году. В ближайшие несколько лет планируется продлить тропу примерно на 121 километр: на севере она будет доходить до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва-Санкт-Петербург, а на юге достигнет озера Селигер.

Для ночевок на маршруте оборудованы девять лагерей и промежуточных привалов. Кроме того, тропа оснащена пятью мостами и настилами и украшена малыми скульптурными формами.

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Валентина Процкова
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