Экономист назвал главную причину остановки торгов японской валютой на Мосбирже

Экономист Беляев объяснил остановку торгов японской иеной санкциями

Основной риск при проведении расчетов с японской иеной в данный момент связан с тем, что Япония может присоединиться к санкциям США, которые ограничивают российские расчеты и сделки в долларах и евро. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» назвал это главной причиной остановки торгов японской валютой на Мосбирже.

Ранее на Московской бирже заявили, что с 8 августа приостановят торги японской иеной из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов.

«В контексте раздела мира на две зоны влияния — американскую и восточную/ Япония явно тяготеет к США, и, поскольку она духовно находится вместе с США, велик риск, что она присоединится и к тем санкциям, которые ограничивают наши расчеты и сделки в долларах и в евро. Соответственно, то же самое может произойти и с иеной: расчеты и операции в иенах могут быть приостановлены в одностороннем порядке со стороны США, и у лица, которое проводит операции, может остаться в незавершенном состоянии сделка, и оно понесет убытки», — объяснил экономист.

С другой стороны, по словам аналитика, имеется и другой гипотетически прогнозируемый риск, связанный с тем, что Япония сейчас переживает не лучшие времена в области экономики, и держатели иен могут потерять деньги при непредсказуемой лихорадке курса.

Курс иены зависит от общего состояния экономики и внешней торговли страны, отметил Беляев, и остановка торгов на Мосбирже вряд ли существенно на него повлияет. «Я думаю, что может слегка и ослабнет курс иены по отношению к остальным валютам, но это будет настолько незначительно, что на это можно особо не обращать внимание», — подытожил он.

С 14 июня площадка приостановила торги и швейцарским франком, также из-за затруднений в проведении расчетов на фоне принятия Швейцарией ограничительных мер с 10 июня.

