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Джонсон отказался покидать пост лидера Консервативной партии до новых выборов

Telegraph: Джонсон не хочет покидать пост лидера Консервативной партии до новых выборов
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом рассказал, что отказывается покидать пост лидера Консервативной партии до новых выборов, сообщает The Telegraph. Он также заявил о желании «стереть все», что является помехой для его возможности остаться премьером страны.

«Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии. Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — пояснил лорд Краддас.

Ранее стало известно, что Джонсон хочет успеть снова посетить Киев, прежде чем покинет Даунинг-стрит. Отмечается, что это будет его третья поездка на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Марина Совина
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