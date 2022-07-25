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Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение с 25 по 26 июля из-за сильных ливней

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей. О надвигающейся на курорты республики опасности россиян предупредили на сайте республиканского гидрометцентра.

Уточняется, что ливни с градом и грозами на полуострове ожидаются в ближайшие двое суток. «В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

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Местных жителей и отдыхающих призвали отказаться в ближайшие дни от походов в горы и лес. Кроме того, порекомендовали обходить ветхие здания и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.

Ранее в июле сообщалось, что компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила еще один дополнительный состав в Крым. Поезд по маршруту Москва — Симферополь будет курсировать в период с 4 июля по 1 октября, отправление из столицы в 00:55, прибытие на полуостров на следующий день в 14:26.

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Валентина Процкова
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