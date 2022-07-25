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На курорте «Архыз» пройдет большой фестиваль кавказской кухни

Фестиваль кавказской кухни «КуНаК» пройдет на курорте «Архыз»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Карачаево-Черкесии на курорте «Архыз» 30 и 31 июля пройдет большой фестиваль кавказской кухни «КуНаК». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Кавказ. РФ».

Повара приготовят 100 хычинов, по 100 литров окрошки, ногайского чая и супа из фасоли с рисом и хлебными палочками, по 100 килограммов ачаров плав (плов из полбы), либже (блюдо из курицы в луково-мучном сливочном соусе) и бышлакъ биширген (блюдо представляет из себя картофельное пюре с большим количеством сыра).

Мероприятие приурочено к 100-летию Карачаево-Черкесии. В тот же день почетные гости заложат на курорте капсулу времени с рецептами аутентичной кухни Кавказа, которую потомки вскроют через 50 лет.

Во второй день на курорте пройдет чемпионат Северного Кавказа по кулинарному искусству «Большие огненные игры». В течение всего фестиваля будут работать пикник-зона с мастер-классами по приготовлению традиционных блюд горных регионов.

Гости также смогут попробовать национальную еду Урала, Азербайджана, Армении и Азии. Кроме того, будут представлены аутентичные вариации молекулярной кухни.

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Сергей Истомин
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