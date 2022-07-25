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Львы растерзали 18-летнего юношу на глазах у его сестры

Indian Express: пара львов растерзала сельскохозяйственного работника на глазах у родни

Фото: Nigel Dennis / Globallookpress.com

В районе индийского города Амрели, штат Гуджарат, пара львов растерзала юношу, возвращавшегося домой с работы. Об этом сообщает Indian Express.

18-летний сельскохозяйственный работник Бхайдеш Пайя шел вместе с сестрой и другими родственниками, когда неожиданно из кустов на берегу ручья появились лев и львица. Самец напал на мужчину сзади и потащил в манговый сад. Затем на юношу набросилась и львица.

Расправа происходила на глазах родни Бхайдеша, отчаянно звавшей на помощь. «Наши сотрудники быстро прибыли на место происшествия, но к тому времени мужчина был мертв, — рассказал заместитель лесничего. — Мы обнаружили только части тела жертвы. Предположительно, львы съели его». Останки были доставлены в больницу для вскрытия.

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Попытки поймать на приманку двух больших кошек не увенчались успехом, поэтому сотрудники лесной службы усыпили самца транквилизатором. Позже им удалось поймать львицу и посадить ее в клетку. Обоих хищников поместили под наблюдение сотрудников сафари-парка.

Пойманным львам около восьми лет. Других нападений в той местности не происходило, не было и сообщений о том, что люди дразнили львов. Неспровоцированная атака могла объясняться тем, что звери приняли юношу за помеху при спаривании. Однако, по мнению экспертов, в таких случаях львы, как правило, не поедают своих жертв.

Ранее сообщалось, что новый лев в зоопарке американского города Бирмингем, штат Алабама, нанес львице травмы и убил ее в первые же минуты знакомства. Несмотря на то, что ветеринары и сотрудники зоопарка незамедлительно вмешались, она погибла.

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Алиса Дмитриева
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