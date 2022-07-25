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Ребенок и 14 взрослых пострадали в ДТП с автобусами в российском городе

В Липецке при столкновении автобусов с легковушкой пострадали ребенок и 14 взрослых

Фото: Telegram-канал «Липецкая область»

В Липецке при столкновении автобусов с легковым автомобилем Ford Focus пострадали ребенок и 14 взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.

По предварительным данным, ДТП в российском городе произошло у торгового центра по улице Катукова. В результате происшествия погибших нет.

Сейчас к месту аварии направились медики и представители правоохранительных органов. Позже выяснилось, что автобус «ПАЗ» с 15 пассажирами столкнулся по касательной с остановившимся перед пешеходным переходом автобусом «МАЗ», в котором также находились 15 человек.

Известно, что шестерых пострадавших отправили в больницу «Липецк-Мед» с травмами различной степени тяжести. 14-летнего участника ДТП доставили в областную детскую больницу.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Челябинской области. Пострадавших пассажиров автобуса доставили в медицинские учреждения. Отмечалось, что всего в автобусе ехали девять человек.

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Анна Щербакова
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