Определены самые популярные продукты в российских магазинах

«Известия»: самыми популярными продуктами в России этим летом стали яйца и картофель

Самыми популярными продуктами в корзине россиян этим летом стали яйца, сладкие газированные напитки, картофель, томаты и черешня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ресурса «Чек Индекс».

Экспертами была проанализирована фактура оператора фискальных данных «Платформы ОФД» о продажах с 1 июня по 15 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Оператор получает информацию от 1,1 миллиона онлайн-касс в стране.

В прошлом году в лидерах были яйца, негазированная вода, бананы, одноразовые медицинские маски и яблоки.

По данным специалистов, на изменения в выборе покупок повлияло снижение напряженности из-за пандемии коронавирусной инфекции, благодаря чему из топ-5 популярных покупок выбыли одноразовые медицинские маски.

Ранее сообщалось, что Минпромторг поддержал развитие идею фудшеринга в России — программу бесплатной передачи торговыми сетями нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Как заявили в министерстве, по экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год.