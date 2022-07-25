Суд начал с нуля дело сотрудников Минобороны о надувной военной технике

«Ъ»: в Москве начали с нуля процесс над сотрудниками Минобороны о надувной военной технике

Мещанский суд Москвы начал с нуля рассмотрение уголовного дела сотрудников Минобороны о надувной военной технике. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, процесс о взятке в особо крупном размере в отношении ведущего советника отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Виталия Ликучева и советника отдела главного управления вооружения Юрия Здравило шел около года, но недавно сменился судья. Адвокаты подсудимых подали жалобу на нарушение сроков рассмотрения дела, и оно началось с начала.

Согласно материалу уголовного дела, за вознаграждение в 7,4 миллиона рублей подсудимые обещали помочь с заключением выгодного контракта компании, производящей ложные цели, — надувные макеты боевой техники. Сами подсудимые заявляют о невиновности и считают произошедшее провокацией спецслужб.

Подсудимые находятся в СИЗО с 11 сентября 2020 года.