Суд начал с нуля дело сотрудников Минобороны о надувной военной технике
Мещанский суд Москвы начал с нуля рассмотрение уголовного дела сотрудников Минобороны о надувной военной технике. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, процесс о взятке в особо крупном размере в отношении ведущего советника отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Виталия Ликучева и советника отдела главного управления вооружения Юрия Здравило шел около года, но недавно сменился судья. Адвокаты подсудимых подали жалобу на нарушение сроков рассмотрения дела, и оно началось с начала.
Согласно материалу уголовного дела, за вознаграждение в 7,4 миллиона рублей подсудимые обещали помочь с заключением выгодного контракта компании, производящей ложные цели, — надувные макеты боевой техники. Сами подсудимые заявляют о невиновности и считают произошедшее провокацией спецслужб.
Подсудимые находятся в СИЗО с 11 сентября 2020 года.