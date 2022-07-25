Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Глава СК поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве

Глава СК Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: СК России / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского метро тремя мужчинами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поручение дано в связи появлением в СМИ сообщений о том, что трем обвиняемым в нападении на молодого человека, который встал на защиту девушки, могут изменить квалификацию на более мягкую статью.

4 октября 2021 года трое дагестанцев напали на 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская» и избили его. Конфликт начался после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам пострадавшего, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона. Всех участников избиения задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство. 11 октября Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину
Глава СК поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве
Лавров прибыл в Конго
США обвинили КНР в агрессивных перехватах американских судов
Доктор Павлова рассказала о грамотном питании в жару
ЦБ запланировал возобновить печать десятирублевых купюр
В Подмосковье нашли двух убитых мужчин
Военные ЛНР освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в ДНР
Россиянам дали советы по спасению утопающих
Глава СКР назвал число причастных к преступлениям на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.