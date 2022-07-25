Глава СК поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве

Глава СК Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход рассмотрения уголовного дела об избиении пассажира московского метро тремя мужчинами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поручение дано в связи появлением в СМИ сообщений о том, что трем обвиняемым в нападении на молодого человека, который встал на защиту девушки, могут изменить квалификацию на более мягкую статью.

4 октября 2021 года трое дагестанцев напали на 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская» и избили его. Конфликт начался после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам пострадавшего, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона. Всех участников избиения задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство. 11 октября Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».