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Женщина сорвала джекпот в лотерею благодаря совету матери

UPI: женщина прислушалась к совету матери и разбогатела на 14,5 миллиона рублей

Фото: North Carolina Education Lottery

Жительница американского города Моксвилл, штат Северная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что прислушалась к совету, который дала ей мать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мать посоветовала 55-летней Джине Диллард приобрести билет образовательной лотереи Северной Каролины. Прежде она никогда этого не делала.

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Женщина согласилась, поехала в продуктовый магазин и за пять долларов (около 300 рублей) купила лотерейный билет. Он оказался выигрышным и принес ей 254,9 тысячи долларов (14,5 миллиона рублей).

«Я даже мечтать о таком не могла», — призналась Диллард. По ее словам, после выигрыша она всю ночь не спала.

Джина планирует потратить полученные деньги на выплату ссуды за дом и автомобиль. Оставшуюся часть она отложит на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница Мичигана, США, прислушалась к неожиданному совету незнакомца и сорвала джекпот в лотерею. Незнакомец посоветовал ей и ее мужу купить лотерейный билет, когда они стояли в очереди на заправке.

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Алиса Дмитриева
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