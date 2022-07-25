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В Турции прокомментировали создание США альтернативного плана по зерну

В Турции заявили, что не получали информацию об альтернативном плане США по вывозу зерна

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Турция не получала информацию о возможном составлении США альтернативного плана по вывозу зерна с Украины, прокомментировал РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.

Он напомнил, что есть договоренности, координационный центр и желание всех сторон решать кризис. Источник подчеркнул, что работа по подписанному соглашению ведется.

Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что в США разрабатывают альтернативный план по вывозу зерна с территории Украины по суше из-за недоверия к готовности России выполнять стамбульские соглашения по контролю торгового судоходства в Черном море.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и создала алгоритм вывоза украинского зерна по черноморской акватории.

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Антон Похиляк
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