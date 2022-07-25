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В Москве вор похитил из апартаментов бизнесмена ценности на 63 миллиона рублей

Вор совершил рекордную кражу на 63 миллиона рублей из элитного ЖК в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве следователи возбудили уголовное дело после многомиллионной кражи из элитных апартаментов у 32-летнего бизнесмена. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, днем 23 июля неизвестный зашел в жилой комплекс Neva Towers в 1-м Красногвардейском проезде и, поднявшись на лифте с помощью чип-карты, вскрыл дверь апартаментов. В них находились сумка с деньгами и сейф, который фигурант взорвал газом и похитил ценности жильцов на рекордную сумму — 63 миллиона рублей. В сейфе лежали часы Richard Mille, Rolex, Hublot, Breguet, две пары запонок Breguet и авторучка Parker.

Столичные полицейские провели осмотр места преступления и собрали необходимые следствию улики, в том числе отпечатки пальцев и следы обуви вора.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали Евгению Ефимову, бывшую жену главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, по подозрению в краже у него картин и коллекционных книг.

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Любовь Ширижик
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